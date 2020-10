Un Posto al Sole, anticipazioni 27 ottobre: Niko allo sbando (Di martedì 27 ottobre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 27 ottobre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 dalle 20.45? Niko sta sempre peggio. Il ragazzo non intende riallacciare il rapporto con l’ex Susanna, con la quale lavora allo Studio Navarra. Nel frattempo Poggi si avvicina a Leonardo, che ha una pessima influenza su di lui. Niko non vuole riprendere il rapporto con Susanna, la sua exArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 27 ottobre 2020)“Unal”, puntata del 272020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 dalle 20.45?sta sempre peggio. Il ragazzo non intende riallacciare il rapporto con l’ex Susanna, con la quale lavoraStudio Navarra. Nel frattempo Poggi si avvicina a Leonardo, che ha una pessima influenza su di lui.non vuole riprendere il rapporto con Susanna, la sua exArticolo completo: dal blog SoloDonna

