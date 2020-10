“Un grande spavento!”. Antonella Clerici non lo nasconde: “È successo di notte” (Di martedì 27 ottobre 2020) L’obiettivo di Antonella Clerici era quello di trasmettere il suo nuovo programma proprio dalla casa nel bosco nella quale vive. Non è stato possibile a causa dell’emergenza coronavirus e si è dunque dovuta accontentare degli studi milanesi della Rai. Nella puntata del 27 ottobre di ‘È sempre mezzogiorno’ ha voluto ricordare un episodio che l’ha scossa in passato, visto che non era abituata alla vita di campagna. Ha mostrato al pubblico foto riguardanti i boschi attorno alla sua abitazione. Poi si è soffermata sulla presenza dei daini in amore, che danno vita a dei rumori abbastanza strani che in un primo momento le hanno creato un grosso spavento. Infatti, ha riferito che quel rumore l’ha fatta preoccupare le prime sere: “Il bramito è fortissimo. Io la prima volta che ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) L’obiettivo diera quello di trasmettere il suo nuovo programma proprio dalla casa nel bosco nella quale vive. Non è stato possibile a causa dell’emergenza coronavirus e si è dunque dovuta accontentare degli studi milanesi della Rai. Nella puntata del 27 ottobre di ‘È sempre mezzogiorno’ ha voluto ricordare un episodio che l’ha scossa in passato, visto che non era abituata alla vita di campagna. Ha mostrato al pubblico foto riguardanti i boschi attorno alla sua abitazione. Poi si è soffermata sulla presenza dei daini in amore, che danno vita a dei rumori abbastanza strani che in un primo momento le hanno creato un grosso spavento. Infatti, ha riferito che quel rumore l’ha fatta preoccupare le prime sere: “Il bramito è fortissimo. Io la prima volta che ho ...

