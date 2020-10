“Un concorrente positivo al Covid”. GF Vip, la bomba di Alfonso Signorini in prima serata. E saltano le nuove entrate (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in prima serata andata in onda il 26 ottobre 2020, avrebbero dovuto fare il loro ingresso tre nuovi concorrenti, rispettivamente Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Stefano Bettarini. Peccato che all’ultimo minuto le entrate sono state sospese. A darne notizia in diretta Alfonso Signorini che ha spiegato che una delle new entry è sospettata di aver contratto il coronavirus. Di chi si tratta? Chi dei tre è risultato infetto al Covid-19? La risposta l’ha fornita in esclusiva la testata Giornalettismo. Secondo quanto appreso da Giornalettismo, né Bettarini né Giulia Salemi hanno avuto esito positivo al tampone. La malcapitata è Selvaggia Roma. Da capire in che modo si sia contagiata visto che i ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip inandata in onda il 26 ottobre 2020, avrebbero dovuto fare il loro ingresso tre nuovi concorrenti, rispettivamente Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Stefano Bettarini. Peccato che all’ultimo minuto lesono state sospese. A darne notizia in direttache ha spiegato che una delle new entry è sospettata di aver contratto il coronavirus. Di chi si tratta? Chi dei tre è risultato infetto al Covid-19? La risposta l’ha fornita in esclusiva la testata Giornalettismo. Secondo quanto appreso da Giornalettismo, né Bettarini né Giulia Salemi hanno avuto esitoal tampone. La malcapitata è Selvaggia Roma. Da capire in che modo si sia contagiata visto che i ...

