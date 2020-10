Ultime Notizie Serie A | i verdetti del Giudice Sportivo e il futuro di Insigne

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.a vita – Il capitano azzurro potrebbe prolungare il proprio contratto con il Napoli. Gli aggiornamentiA – Le decisioni dopo la quinta giornata di campionato. Tutti i provvedimenti Juventus, De Ligt verso il rientro – Matthijs de Ligt ha sostenuto l’allenamento di rifinitura in vista del Barcellona. L’olandese corre verso il rientro e potrebbe tornare in campo contro lo Spezia. Roma, Pedro elogia ...

fanpage : 'Una catastrofe annunciata'. Il Dottor Crisanti è categorico sugli asintomatici - Open_gol : Sale a 18 il numero di coristi contagiati dal Coronavirus alla Scala: dopo la scoperta di 9 cantanti donne positive… - fanpage : 'Abbiamo davanti a noi mesi molto difficili'. Tutta la preoccupazione della Cancelliera Angela Merkel - tempostretto : Un nuovo articolo: (PSR Calabria, pronti gli aiuti previsti dalla misura covid) è stato pubblicato su: Tempo Strett… - MassimoSantoma2 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: balzo di #vittime nel Regno Unito, 367 nelle ultime 24 ore. I #contagi quotidiani sono attorno ai 23.000 su 261… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Roma, 27 ott. (askanews) - Non si arresta la curva dei contagi in Italia: sono 21.994 i nuovi casi di positivi da Cov Sars-2 registrati nelle ...Il numero uno della federazione internazionale ha manifestato lievi sintomi e si è subito messo in quarantena dove rimarrà per i prossimi dieci giorni ...