Udinese | Bonifazi | “Questo club ha un’organizzazione da top | sento troppe critiche”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 27 ottobre 2020) Kevin, attuale difensore dell', ha parlato aTV dell'attualità di casa friulana, con i bianconeri di Gotti reduci dal ko per 3-2 di Firenze.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1043107" align="alignnone" width="1024", getty/caption"L’ha un' organizzazione che è da top. Per il resto sono rimasto molto a casa per evitare il rischio contagio e mi dispiace ancora di non aver potuto visitare Udine e in generale tutta la regione - ha spiegato il difensore. Ho saltato la preparazione, alla Spal mi limitavo e quando sono arrivato a Udine ero indietro. Poi grazie allo staff dell’in 20 giorni mi sono rimesso in pari, anzi forse adesso sto meglio di prima. Ad oggi mi ...