Uccide i genitori | la sorella e la nonna il giorno prima della laurea | non aveva mai dato esami

I suoi parenti erano convinti che Menhaz Zaman, 24enne di Markham, in , avesse di fronte a sé un futuro radioso. Per anni avevano pensato che passasse le sue giornate sui libri ed erano pronti e ...

Per anni ha vissuto nella menzogna, fino alla vigilia della sua laurea quando ha ucciso la madre Momotaz Begum, 50 anni, il padre Moniruz Zaman, 59, la sorella Malesa Zaman, 21, e la nonna Firoza ...

