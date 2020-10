U.S. Città di Palermo, 5 anni di inibizione a Zamparini: l’ex patron presenta ricorso al Coni (Di martedì 27 ottobre 2020) La Corte Federale d'Appello lo scorso 3 settembre ha confermato che il fallimento del vecchio Palermo fu colpa di Maurizio Zamparini.L'ex patron friulano è stato inibito per cinque anni e, come confermato dal collegio presieduto da Mario Luigi Torsello, insieme a lui sono stati deferiti i diversi amministratori della società di viale del Fante che si sono succeduti nel tempo. Poco più di un mese dopo - secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia' - Zamparini ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni riguardo la pena inflittagli.Oltre a lui, si sarebbero rivolti al Coni anche la figlia Silvana (condannata a sei mesi di inibizione), la moglie Laura Giordani ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 ottobre 2020) La Corte Federale d'Appello lo scorso 3 settembre ha confermato che il fallimento del vecchiofu colpa di Maurizio.L'exfriulano è stato inibito per cinquee, come confermato dal collegio presieduto da Mario Luigi Torsello, insieme a lui sono stati deferiti i diversi amministratori della società di viale del Fante che si sono succeduti nel tempo. Poco più di un mese dopo - secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia' -hatoal Collegio di Garanzia delriguardo la pena inflittagli.Oltre a lui, si sarebbero rivolti alanche la figlia Silvana (condannata a sei mesi di), la moglie Laura Giordani ...

andmar76 : RT @PaginaVox: NAPOLI, MILANO, TRIESTE, PALERMO, TORINO, TREVISO, LECCE, CATANIA... e molte altre città! In tutta Italia la gente scende in… - AndreaPivari1 : RT @PaginaVox: NAPOLI, MILANO, TRIESTE, PALERMO, TORINO, TREVISO, LECCE, CATANIA... e molte altre città! In tutta Italia la gente scende in… - WiAnselmo : U.S. Città di #Palermo, 5 anni di inibizione a #Zamparini: l'ex patron presenta ricorso al Coni - Mediagol : U.S. Città di #Palermo, 5 anni di inibizione a #Zamparini: l'ex patron presenta ricorso al Coni - sellerioeditore : RT @hermete3: @CasaLettori @sellerioeditore @PaolaZoppiPhoto @adelestancati @GerberArancio @sorridicncausa @mariadicuonzo1 @lucy_esposito @… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Palermo Omofobia, oggi in piazza in 57 città “Per chiedere una legge efficace” Quotidiano di Sicilia