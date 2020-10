Tutti gli sport che si possono (o non possono) fare con il nuovo dpcm (Di martedì 27 ottobre 2020) Si può giocare a tennis? E a calcetto? Il corso di danza viene sospeso? E lo yoga nei parchi? Con il dpcm firmato dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte il 24 ottobre per contrastare la diffusione del covid-19, sono tornati in auge i dubbi degli sportivi. Tra chiusura delle palestre, definizione di sport di contatto e serrata delle piscine, molti si sono chiesti che cosa è o non è possibile fare in questo momento. Mentre le associazioni di categoria hanno mostrato il loro malcontento per la decisione di bloccare gran parte dell’attività fisica (da un lato difendendo lo sport come strumento di benessere, dall’altro lamentando di aver messo in regola i propri spazi come richiesto dal comitato tecnico scientifico per niente), il sito del ministero ... Leggi su wired (Di martedì 27 ottobre 2020) Si può giocare a tennis? E a calcetto? Il corso di danza viene sospeso? E lo yoga nei parchi? Con ilfirmato dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte il 24 ottobre per contrastare la diffusione del covid-19, sono tornati in auge i dubbi degliivi. Tra chiusura delle palestre, definizione didi contatto e serrata delle piscine, molti si sono chiesti che cosa è o non è possibilein questo momento. Mentre le associazioni di categoria hanno mostrato il loro malcontento per la decisione di bloccare gran parte dell’attività fisica (da un lato difendendo locome strumento di benessere, dall’altro lamentando di aver messo in regola i propri spazi come richiesto dal comitato tecnico scientifico per niente), il sito del ministero ...

RobertoBurioni : Segnalo ai colleghi e a tutti gli interessati un articolo appena uscito su un argomento estremamente interessante d… - DantiNicola : Gli attacchi di Erdogan a Macron e Merkel sono vergognosi. Libertà religiosa, laicità dello stato e libertà individ… - matteosalvinimi : ... un grave errore. Le Regioni si sono opposte, contiamo che anche il governo ci ripensi. Nel frattempo come Lega… - shinebrightaer : non irl che prima mette le storie usate le mascherine!!! seguite le regole!!! e qualche ora dopo la foto con gli am… - eramosindes : Va bene tutto, va bene che non gli è chiaro, se non lo regge, ma parlare come se lui, Tommaso, fosse uno che va in… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli Tutti gli errori dell’arbitro Giacomelli: è ancora in Serie A grazie a una regola Sport Fanpage Allarme degli operatori: 'Con il nuovo stop, bar e ristoranti chiuderanno tutti'

Tanti hanno deciso di abbassare le saracinesche prima del previsto, chiudono in attesa degli aiuti promessi del governo Conte, chiudono per limitare i danni, contenere i costi e sperare in tempi migli ...

Il superbonus stimola l’edilizia. In estate più 5mila imprese, boom nel Mezzogiorno

E' quanto emerge dai dati di Unioncamere-InfoCamere sulla dinamica delle imprese italiane che però si limita a leggere i dati di questa estate ...

Tanti hanno deciso di abbassare le saracinesche prima del previsto, chiudono in attesa degli aiuti promessi del governo Conte, chiudono per limitare i danni, contenere i costi e sperare in tempi migli ...E' quanto emerge dai dati di Unioncamere-InfoCamere sulla dinamica delle imprese italiane che però si limita a leggere i dati di questa estate ...