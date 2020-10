Trump vs Biden, chi vince col voto anticipato? (Di martedì 27 ottobre 2020) La giudice Amy Coney Barrett ha giurato alla Casa Bianca ed è ora membro della Corte Suprema degli Stati Uniti. “È un giorno storico per l’America”: ha detto Donald Trump durante la cerimonia del giuramento. “È un privilegio essere stata chiamata a servire il mio Paese – ha detto la Barret – ricoprirò il mio incarico in maniera indipendente dalla politica e dalle mie preferenze”. Il giuramento si è svolto a tarda sera, subito dopo che il Senato in seduta plenaria aveva confermato la nomina della Barrett alla Corte Suprema, al posto rimasto vacante dopo la morte di Ruth Bader Ginsburg, una giudice progressista. A una settimana dal voto, Trump, sempre indietro nei sondaggi, cerca di valorizzare quella che è una vittoria politica, forse l’unica di ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020) La giudice Amy Coney Barrett ha giurato alla Casa Bianca ed è ora membro della Corte Suprema degli Stati Uniti. “È un giorno storico per l’America”: ha detto Donalddurante la cerimonia del giuramento. “È un privilegio essere stata chiamata a servire il mio Paese – ha detto la Barret – ricoprirò il mio incarico in maniera indipendente dalla politica e dalle mie preferenze”. Il giuramento si è svolto a tarda sera, subito dopo che il Senato in seduta plenaria aveva confermato la nomina della Barrett alla Corte Suprema, al posto rimasto vacante dopo la morte di Ruth Bader Ginsburg, una giudice progressista. A una settimana dal, sempre indietro nei sondaggi, cerca di valorizzare quella che è una vittoria politica, forse l’unica di ...

Rinaldi_euro : “Annamo bene”!!! Biden chiama Trump 'George' e ora il web si chiede se ha la 'demenza' - - masechi : ???? Trump oggi farà 3 comizi in 6 ore. Biden neanche uno. #America2020 #Trump #Biden @kirbyrita - Capezzone : +++Per farsi un’idea del dibattito Trump-Biden, leggere leggere leggere @jimmomo su @atlanticomag+++ - NestSilvia : @borzi_borzi Per esempio all'altezza del mes c'è una bella cesura E anche a quella dell'europeismo E di quota100 e… - alisabn : RT @ytali_: Con Patricia Thomas, presidente della Stampa Estera a Roma, commentiamo l'ultimo duello tv tra #Biden e #Trump e i possibili –… -