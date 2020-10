Trump porta a spasso il contagio e i giornali contano i focolai da lui creati (Di martedì 27 ottobre 2020) L'analisi di USA Today mostra come i casi di Covid-19 siano cresciuti più velocemente in almeno cinque contee dove sono stati tenuti i comizi. Queste contee hanno avuto 1500 casi in più dopo la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 ottobre 2020) L'analisi di USA Today mostra come i casi di Covid-19 siano cresciuti più velocemente in almeno cinque contee dove sono stati tenuti i comizi. Queste contee hanno avuto 1500 casi in più dopo la ...

