Trump e Melania festeggiano Halloween alla Casa Bianca (Di martedì 27 ottobre 2020) Le porte della Casa Bianca si sono aperte per festeggiare Halloween, la tradizionale e tanto amata festa americana che si celebra ogni anno nella notte a cavallo tra il 31 ottobre e l’1 novembre. Così, i due coniugi hanno accolto un gruppo di bambini nel South Portico della residenza presidenziale. Per alcune testate giornalistiche si tratta di un’altra sfida del presidente alla pandemia. Per altri, invece, una semplice trovata pubblicitaria in vista delle imminenti elezioni. In effetti, il presidente ha fatto distribuire al suo staff disinfettanti e mascherine all’ingresso e tutto è avvenuto nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti-contagio. Non suona come chissà quale sfida. Nelle foto dell’evento, Donald Trump appare sorridente accanto ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Le porte dellasi sono aperte per festeggiare, la tradizionale e tanto amata festa americana che si celebra ogni anno nella notte a cavallo tra il 31 ottobre e l’1 novembre. Così, i due coniugi hanno accolto un gruppo di bambini nel South Portico della residenza presidenziale. Per alcune testate giornalistiche si tratta di un’altra sfida del presidentepandemia. Per altri, invece, una semplice trovata pubblicitaria in vista delle imminenti elezioni. In effetti, il presidente ha fatto distribuire al suo staff disinfettanti e mascherine all’ingresso e tutto è avvenuto nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti-contagio. Non suona come chissà quale sfida. Nelle foto dell’evento, Donaldappare sorridente accanto ...

Melania Trump ha puntati su di sé gli occhi di tutto il mondo. Mentre gli americani guardano a lei con un certo interesse, legato soprattutto agli umori del marito Donald, il resto del mondo la ...

Alla vigilia di Halloween, che celebrerà a breve nei giardini della Casa Bianca con la first lady Melania, Donald Trump firma ai suoi fan non solo cappellini ma anche zucche, simbolo della festa.

Melania Trump ha puntati su di sé gli occhi di tutto il mondo. Mentre gli americani guardano a lei con un certo interesse, legato soprattutto agli umori del marito Donald, il resto del mondo la ...Alla vigilia di Halloween, che celebrerà a breve nei giardini della Casa Bianca con la first lady Melania, Donald Trump firma ai suoi fan non solo cappellini ma anche zucche, simbolo della festa. Dura ...