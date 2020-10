Traffico Roma del 27-10-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Luceverderitrovati all’ascolto sulla via Aurelia incidente al km 15 e 800 appena fuori il raccordo Ci sono code da via del Casale Lumbroso a via di Castel di Guido verso Torrimpietra altro incidente sulla via Tiburtina sempre al di fuori del raccordo all’altezza di via saccomuro Vercelli al centro città Ci sono code da Settecamini al raccordo sulla tangenziale verso San Giovanni code a tratti da viale di Tor di Quinto dalla via Salaria poi dalla Tiburtina la rampa di ingresso per laL’Aquila è ancora da via Prenestina viale Castrense sulla raccordo in carreggiata esterna code tra le uscite in Laurentina ed Appia mentre in carreggiata internarallentato dalla diramazione dinord alla Nomentana in centro manifestazione in via XX Settembre nei pressi del Ministero ...