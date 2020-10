Traffico Roma del 27-10-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazione Ci sono code tra testo via del Foro Italico da via dei Campi Sportivi vicino alla via Salaria in entrambi i sensi di marcia lavori in corso via Prenestina code dal raccordo a via di Grottaminarda in uscita dalla città ma anche da via Laviano a cena via dell’Acqua Vergine in direzione della centro proprio in centro manifestazione in via XX Settembre altezza di via Quintino Sella possibili difficoltà di circolazione nei pressi del Ministero dell’Economia e delle Finanze chiusura temporanea della corsia preferenziale A partire da via Goito sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Colombo e Casilina risolto il guasto sulla metro C la circolazione di nuovo attiva sull’intera tratta per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...