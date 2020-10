Tottenham, Kane ci crede: “Premier League? Possiamo fare qualcosa di speciale…” (Di martedì 27 ottobre 2020) Un'altra vittoria per portarsi a -2 dall'Everton capolista. Il Tottenham di José Mourinho, ma soprattutto di Son e di Kane non si ferma più. 1-0 al Burnley e Premier League che si fa sempre più interessante tanto da credere anche nel titolo. Non lo dice apertamente il bomber britannico ma come riporta Goal, non si pone limiti per questa annata.Kane: "Possiamo fare qualcosa di speciale"caption id="attachment 1042975" align="alignnone" width="592" Tottenham Son Kane (getty images)/captionInsieme a Son sono la coppia (e l'attacco) più prolifico del campionato e allora perché non pensare in grande: "Siamo una squadra forte. Giochiamo insieme da tempo e anche con i nuovi innesti siamo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) Un'altra vittoria per portarsi a -2 dall'Everton capolista. Ildi José Mourinho, ma soprattutto di Son e dinon si ferma più. 1-0 al Burnley e Premierche si fa sempre più interessante tanto dare anche nel titolo. Non lo dice apertamente il bomber britannico ma come riporta Goal, non si pone limiti per questa annata.: "di speciale"caption id="attachment 1042975" align="alignnone" width="592"Son(getty images)/captionInsieme a Son sono la coppia (e l'attacco) più prolifico del campionato e allora perché non pensare in grande: "Siamo una squadra forte. Giochiamo insieme da tempo e anche con i nuovi innesti siamo ...

Al Tottenham "non c'è spazio per le primedonne". Così José Mourinho dopo vittoria esterna degli Spurs sul Burnley, con lodi in particolare per la prestazione di Harry Kane, che ieri sera ha giocato in ...

Son adesso segna come un bomber: l’ultimo capolavoro di Mourinho

Nell’inizio di stagione del Tottenham di Mourinho spicca la strepitosa media realizzativa di Son, capocannoniere della Premier League ...

Al Tottenham "non c'è spazio per le primedonne". Così José Mourinho dopo vittoria esterna degli Spurs sul Burnley, con lodi in particolare per la prestazione di Harry Kane, che ieri sera ha giocato in ...

Nell'inizio di stagione del Tottenham di Mourinho spicca la strepitosa media realizzativa di Son, capocannoniere della Premier League ...