Tottenham, Kane all’assalto della Premier: «Possiamo fare qualcosa di speciale» (Di martedì 27 ottobre 2020) Harry Kane crede al sogno Premier League per il Tottenham. Gli ‘Spurs’ di Mourinho sono a -2 dalla vetta Tottenham a -2 dalla capolista Everton dopo il successo sul Burnley. Harry Kane crede al sogno Premier come riporta Goal: «Siamo una squadra forte. Giochiamo insieme da tempo e anche con i nuovi innesti siamo diventati più forti. Stiamo facendo esperienza e sappiamo che tipo di squadra siamo e quali giocatori ci sono in rosa». Il bomber della squadra di Mourinho aggiunge: «Parlare di Premier League ora è troppo presto ma sono convinto che Possiamo fare qualcosa di speciale in questa stagione. Quando arrivi in un club come il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Harrycrede al sognoLeague per il. Gli ‘Spurs’ di Mourinho sono a -2 dalla vettaa -2 dalla capolista Everton dopo il successo sul Burnley. Harrycrede al sognocome riporta Goal: «Siamo una squadra forte. Giochiamo insieme da tempo e anche con i nuovi innesti siamo diventati più forti. Stiamo facendo esperienza e sappiamo che tipo di squadra siamo e quali giocatori ci sono in rosa». Il bombersquadra di Mourinho aggiunge: «Parlare diLeague ora è troppo presto ma sono convinto chediin questa stagione. Quando arrivi in un club come il ...

