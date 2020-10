Torna la guerriglia anti Governo a Roma, Lamorgese: “delinquenti infiltrati” (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma Torna in piazza a protestare contro il coprifuoco e lo fa con la stessa violenza dei giorni scorsi. Incendi e lancio di pietre: feriti. Il centro di Roma nuovamente messo a ferro e fuoco da gruppi di manifestanti anti governativi. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, non ha dubbi e ha appena dichiarato al Tg1: «Credo che debba essere sempre garantito il diritto di manifestare perché siamo in uno Stato democratico però in questo momento ci sono delle frange estremiste che si stanno inserendo e stanno strumentalizzando questo periodo di grave pandemia». Tensione altissima ancora una volta in piazza del Popolo, che sembra la base preferita dai gruppi di estrema destra mischiati a Ultrà di ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020)in piazza a protestare contro il coprifuoco e lo fa con la stessa violenza dei giorni scorsi. Incendi e lancio di pietre: feriti. Il centro dinuovamente messo a ferro e fuoco da gruppi di manifestgovernativi. Il ministro dell’Interno, Luciana, non ha dubbi e ha appena dichiarato al Tg1: «Credo che debba essere sempre garto il diritto di manifestare perché siamo in uno Stato democratico però in questo momento ci sono delle frange estremiste che si stanno inserendo e stanno strumentalizzando questo periodo di grave pandemia». Tensione altissima ancora una volta in piazza del Popolo, che sembra la base preferita dai gruppi di estrema destra mischiati a Ultrà di ...

zenoerre : #DeLuca ti devi cagare sotto: #NapoliSiRibella #Napoli torna in piazza-c’e’ un collegamento tra gli scontri di… - raffaele_avella : RT @_DAGOSPIA_: NAPOLI TORNA IN PIAZZA-C’E’ UN COLLEGAMENTO TRA GLI SCONTRI DI ROMA E QUELLI DI NAPOLI?E FORZA NUOVA - _DAGOSPIA_ : NAPOLI TORNA IN PIAZZA-C’E’ UN COLLEGAMENTO TRA GLI SCONTRI DI ROMA E QUELLI DI NAPOLI?E FORZA NUOVA… - DianaS36 : RT @AndFranchini: @RadioSavana Non credo che commercianti o artigiani sono esperti di guerriglia urbana qualcosa non torna nella “spontanea… - dall_acq : RT @AndFranchini: @RadioSavana Non credo che commercianti o artigiani sono esperti di guerriglia urbana qualcosa non torna nella “spontanea… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna guerriglia Torna la guerriglia anti Governo a Roma, Lamorgese: "delinquenti... CheNews.it Guerriglia in centro a Milano contro il Dpcm: la Procura aprirà un fascicolo

La situazione è tornata alla calma intorno alle 22.40 dopo un paio d'ore di tensione e guerriglia vera per la città, con i manifestanti che si sono sparpagliati e allontanati. Chi c'era in piazza Gli ...

Chi cavalca la disperazione della gente onesta è un delinquente: distruggono e rubano, ecco la loro libertà

Scene di guerriglia urbana che speravamo mai più di vedere e che, invece, sono tornate tristemente di stretta attualità. Lo slogan era per tutti lo stesso: “Libertà”. Una parola sacra che stava bene ...

La situazione è tornata alla calma intorno alle 22.40 dopo un paio d'ore di tensione e guerriglia vera per la città, con i manifestanti che si sono sparpagliati e allontanati. Chi c'era in piazza Gli ...Scene di guerriglia urbana che speravamo mai più di vedere e che, invece, sono tornate tristemente di stretta attualità. Lo slogan era per tutti lo stesso: “Libertà”. Una parola sacra che stava bene ...