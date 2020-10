Torino, vetrine sfondate e disordini nella notte (Di martedì 27 ottobre 2020) Fonte: TPI.itDurante le proteste per il nuovo Dpcm, il centro di Torino è stato teatro di una guerriglia urbana. Il centro della città, soprattutto piazza Castello e le vicine vie, un gruppo di ragazzi ha approfittato della situazione per saccheggiare il negozio di Gucci. Furti al negozio di Gucci I carabinieri hanno arrestato due cittadini, di cui uno ancora minorenne, per i furti al negozio di Gucci. Altri tre ragazzi, invece, son stati arrestati per furto aggravato nel negozio di Louis Vuitton Tra le forze dell’ordine, i feriti son stati una decina. Origine della protesta La protesta era stata presentata come una manifestazione pacifica, volta a protesta contro le nuove decisioni del governo per fronteggiare l’avanzata del Coronavirus. Quello che però è accaduto è stato uno scenario che si è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Fonte: TPI.itDurante le proteste per il nuovo Dpcm, il centro diè stato teatro di una guerriglia urbana. Il centro della città, soprattutto piazza Castello e le vicine vie, un gruppo di ragazzi ha approfittato della situazione per saccheggiare il negozio di Gucci. Furti al negozio di Gucci I carabinieri hanno arrestato due cittadini, di cui uno ancora minorenne, per i furti al negozio di Gucci. Altri tre ragazzi, invece, son stati arrestati per furto aggravato nel negozio di Louis Vuitton Tra le forze dell’ordine, i feriti son stati una decina. Origine della protesta La protesta era stata presentata come una manifestazione pacifica, volta a protesta contro le nuove decisioni del governo per fronteggiare l’avanzata del Coronavirus. Quello che però è accaduto è stato uno scenario che si è ...

borghi_claudio : Ma voi dell'andate in piazza andate in piazza non li state vedendo quelli mandati dai soliti a scassare le vetrine?… - TgrPiemonte : Guerriglia nel centro di Torino contro il #Dpcm del governo. Ultras infiltrati tra i manifestanti. Distrutte divers… - fanpage : Vetrine distrutte, bombe carta e violenza in pieno centro a #Torino: 'Vogliamo Libertà' - ClareSnakethere : RT @AUniversale: Se scendi in piazza per sostenere i commercianti ma poi spacchi le vetrine dei negozi, non sei un ribelle, sei un coglione… - gjscco : RT @Virus1979C: Torino, il bilancio dopo gli scontri è di 7 arresti e 2 denunce (tutti pregiudicati). È stata inoltre recuperata la refurti… -