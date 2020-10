Torino-Lecce, i convocati di Giampaolo: non c’è Belotti (Di martedì 27 ottobre 2020) I convocati di Marco Giampaolo per Torino-Lecce, gara valevole per il terzo turno di Coppa Italia 2020/2021. Diversi giocatori lasciati a riposo per il match di coppa. In porta dovrebbe giocare Milinkovic-Savic, vista l’assenza di Salvatore Sirigu. In difesa non ci sarà Armando Izzo, mentre in attacco i granata faranno a meno di Andrea Belotti. LA LISTA DEI convocati Portieri: Milinkovic-savic, Rosati, UjkaniDifensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, VojvodaCentrocampisti: Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, SegreAttaccanti: Bonazzoli, Edera, Verdi, Vianni Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Idi Marcoper, gara valevole per il terzo turno di Coppa Italia 2020/2021. Diversi giocatori lasciati a riposo per il match di coppa. In porta dovrebbe giocare Milinkovic-Savic, vista l’assenza di Salvatore Sirigu. In difesa non ci sarà Armando Izzo, mentre in attacco i granata faranno a meno di Andrea. LA LISTA DEIPortieri: Milinkovic-savic, Rosati, UjkaniDifensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, VojvodaCentrocampisti: Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, SegreAttaccanti: Bonazzoli, Edera, Verdi, Vianni

petergomezblog : Proteste in tutta Italia contro le chiusure anti-Covid. A Napoli in migliaia davanti alla Regione. Devastazioni a T… - CaleffiLinda : RT @RevengeIsma: @francescatotolo ???? L'ITALIA SE DESTA???? Ravenna Roma Ostia Terni Trieste Napoli Milano Latina Modena Ferrara Treviso Sira… - RobertoBonfatt1 : RT @chiaralucetw: Napoli, Roma, Ostia, Trieste, Latina. Torino, Milano, Lecce, Vicenza, Pesaro, Terni e altre centinaia di città in Italia… - sportli26181512 : Torino, i convocati per il Lecce: assenti Sirigu e Belotti: Il Torino ha diramato la lista dei 22 calciatori convoc… - mookiewi : RT @AnonymeCitoyen: Manifestation en #Italie ce soir : Ravenna Roma Ostia Terni Trieste Napoli Milano Latina Modena Ferrara Treviso Sirac… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Lecce Coppa Italia: ecco il programma del terzo turno, domani Torino-Lecce TeleRama News Torino-Lecce, i convocati di Giampaolo: non c’è Belotti

I convocati di Marco Giampaolo per Torino-Lecce, gara valevole per il terzo turno di Coppa Italia 2020/2021. Diversi giocatori lasciati a riposo per il match di coppa. In porta dovrebbe giocare ...

Torino, Giampaolo a caccia della prima vittoria: domani il Lecce in coppa Italia

Turnover, ma non troppo: Marco Giampaolo, dopo il primo punto conquistato da quando è approdato in granata con il 3-3 di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha già cominciato a pensare alla coppa Italia ...

I convocati di Marco Giampaolo per Torino-Lecce, gara valevole per il terzo turno di Coppa Italia 2020/2021. Diversi giocatori lasciati a riposo per il match di coppa. In porta dovrebbe giocare ...Turnover, ma non troppo: Marco Giampaolo, dopo il primo punto conquistato da quando è approdato in granata con il 3-3 di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha già cominciato a pensare alla coppa Italia ...