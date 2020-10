Tonnellate di ghiaccio e super hangar. Per il vaccino "una sfida mai vista" (Di martedì 27 ottobre 2020) “Sui vaccini non c’è più tempo da perdere se non vogliamo essere colti di sorpresa come accaduto con la seconda ondata dell’epidemia”. Le imprese della logistica sanitaria da giorni chiedono al Governo di attivarsi tempestivamente per programmare e monitorare tutta la catena di approvvigionamento del vaccino in fase di sperimentazione. In anticipo, perché c’è da organizzare tutto: dai mezzi di trasporto ai magazzini, dalle modalità di stoccaggio alla sorveglianza contro i probabili furti fino allo ultimo miglio della filiera che porta alla somministrazione. E i tempi, stando alle incoraggianti notizie che arrivano dalla ricerca scientifica, non dovranno essere lunghissimi. Come ha rivelato lunedì il colosso farmaceutico AstroZeneca, uno dei dieci vaccini sperimentali nella fase III - cioè ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) “Sui vaccini non c’è più tempo da perdere se non vogliamo essere colti di sorpresa come accaduto con la seconda ondata dell’epidemia”. Le imprese della logistica sanitaria da giorni chiedono al Governo di attivarsi tempestivamente per programmare e monitorare tutta la catena di approvvigionamento delin fase di sperimentazione. In anticipo, perché c’è da organizzare tutto: dai mezzi di trasporto ai magazzini, dalle modalità di stoccaggio alla sorveglianza contro i probabili furti fino allo ultimo miglio della filiera che porta alla somministrazione. E i tempi, stando alle incoraggianti notizie che arrivano dalla ricerca scientifica, non dovranno essere lunghissimi. Come ha rivelato lunedì il colosso farmaceutico AstroZeneca, uno dei dieci vaccini sperimentali nella fase III - cioè ...

Big della logistica convocati dal Governo la prossima settimana per i nodi del trasporto dell'anti-Covid. Alcuni vaccini sperimentali vanno conservati a -70°. "Non si ripetano i ritardi delle mascheri ...

