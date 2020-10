Tira aria di lockdown. Ricciardi lancia la bomba, Zangrillo: basta, parli Conte (Di martedì 27 ottobre 2020) Un nuovo lockdown almeno a Milano e Napoli sembra inevitabile a sentire Walter Ricciardi. "Dobbiamo assolutamente evitare il lockdown generale e possiamo riuscirci solo facendo dei lockdown mirati. Il contagio è talmente forte oggi, soprattutto in aree metropolitane come Milano e Napoli, che mette in ginocchio gli ospedali e i pronto soccorso. Milano doveva andare in lockdown, l'ho detto già due settimane fa.", ha detto il consigliere del Ministero della Salute, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana non ci sta: "Non ci sono le condizioni per chiudere la Lombardia e dichiarare il lockdown", ha detto. All'attacco di Ricciardi ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Un nuovoalmeno a Milano e Napoli sembra inevitabile a sentire Walter. "Dobbiamo assolutamente evitare ilgenerale e possiamo riuscirci solo facendo deimirati. Il contagio è talmente forte oggi, soprattutto in aree metropolitane come Milano e Napoli, che mette in ginocchio gli ospedali e i pronto soccorso. Milano doveva andare in, l'ho detto già due settimane fa.", ha detto il consigliere del Ministero della Salute, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana non ci sta: "Non ci sono le condizioni per chiudere la Lombardia e dichiarare il", ha detto. All'attacco di...

LegaSalvini : MATTEO BASSETTI A L'ARIA CHE TIRA: 'DPCM SBAGLIATO. CHIUDONO I RISTORANTI MA NON TUTELANO ANZIANI E PERSONE FRAGILI' - Adnkronos : 'L'Aria che Tira', sospesa per positivo tra familiari team - HeideVecchio : RT @ArturoP66023286: Alberto Zangrillo a L'aria che tira durissimo contro Massimo Galli: 'Ex sessantottino e se ne vanta. Mi denunci e fini… - GianniCestra69 : RT @SSaponelli: Alberto Zangrillo a L'aria che tira durissimo contro Massimo Galli: 'Ex sessantottino e se ne vanta. Mi denunci e finiamola… - DonyGent : RT @Libero_official: Un'altra frase controversa di #MassimoGalli: 'Il sostegno economico non è affar mio. Bisogna fare, anche danni ai comm… -