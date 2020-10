They Were Ten, l’adattamento di Dieci piccoli indiani in tv (Di martedì 27 ottobre 2020) E poi non rimase nessuno, erano Dieci piccoli indiani come venne intitolato in Italia uno dei più riusciti gialli di Agatha Christie che ora arriva in tv a partire da martedì 27 ottobre. Su Fox la serie They Were Ten prende il via alle 21,00 per un adattamento contemporaneo di quello che si è rivelato nel corso degli anni uno dei romanzi polizieschi più venduti al mondo della storia per 6 episodi da 60 minuti. Il cast di They Were Ten They Were Ten è diretto dall’acclamato regista francese Pascal Laugier, noto per i suoi thriller di successo tra i quali The Secret – Le verità nascoste con Jessica Biel. Nel cast troviamo Matilda Lutz, attrice e modella italiana già nota al ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 27 ottobre 2020) E poi non rimase nessuno, eranocome venne intitolato in Italia uno dei più riusciti gialli di Agatha Christie che ora arriva in tv a partire da martedì 27 ottobre. Su Fox la serieTen prende il via alle 21,00 per un adattamento contemporaneo di quello che si è rivelato nel corso degli anni uno dei romanzi polizieschi più venduti al mondo della storia per 6 episodi da 60 minuti. Il cast diTenTen è diretto dall’acclamato regista francese Pascal Laugier, noto per i suoi thriller di successo tra i quali The Secret – Le verità nascoste con Jessica Biel. Nel cast troviamo Matilda Lutz, attrice e modella italiana già nota al ...

