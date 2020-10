«They were Ten», ecco la nuova serie ispirata a «Dieci piccoli indiani» (Di martedì 27 ottobre 2020) Tra le novità Fox del mese, arriva in anteprima mondiale They were ten, miniserie ispirata a Dieci piccoli indiani, capolavoro di Agatha Christie noto in tutto il mondo. Il romanzo poliziesco della Christie non solo è il più venduto di tutti i tempi, ma è da sempre oggetto di varie trasposizioni cinematografiche, pellicole più o meno liberamente ispirate e show televisivi. Dalla scrittrice di gialli è in arrivo anche il remake di Assassinio sul Nilo, altro cleebre romanzo portato sullo schermo nella famosa versione del'78 da John Guillermin e riproposto da Kenneth Branagh – già regista del rifacimento di Assassinio sull'Oriente Express – con un cast di stelle, tra cui la prossima Cleopatra Gal Gadot. La ... Leggi su gqitalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Tra le novità Fox del mese, arriva in anteprima mondialeten, mini, capolavoro di Agatha Christie noto in tutto il mondo. Il romanzo poliziesco della Christie non solo è il più venduto di tutti i tempi, ma è da sempre oggetto di varie trasposizioni cinematografiche, pellicole più o meno liberamente ispirate e show televisivi. Dalla scrittrice di gialli è in arrivo anche il remake di Assassinio sul Nilo, altro cleebre romanzo portato sullo schermo nella famosa versione del'78 da John Guillermin e riproposto da Kenneth Branagh – già regista del rifacimento di Assassinio sull'Oriente Express – con un cast di stelle, tra cui la prossima Cleopatra Gal Gadot. La ...

giroditalia : ??The best adventures were never planned as they turned out to be. @taogeoghegan, this is Amore Infinito! ??Quelle n… - FollentiGiorgia : @Ale_LoveIsLove Scusami, tu vuoi mettere 'I were, you was, he she it was, we were, you were, they was' (questi sono… - joonslab : BRUH THEY WERE SO FUNNY SBSJSJSJ - exoveIy : RT @wooshjme: 'they were insane for this' e poi è yonghee con i suoi 3 secondi di screentime - solospettacolo : La serie They were ten un adattamento di Christie -