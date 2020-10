The Midnight Sky: trailer italiano del film Netflix con George Clooney (Di martedì 27 ottobre 2020) Netflix ha reso disponibile un primo trailer italiano dell’ultimo progetto cinematografico di George Clooney, il dramma post-apocalittico The Midnight Sky in arrivo su Netflix in esclusiva a partire dal 23 dicembre. Calico Joe: George Clooney dirigerà un adattamento del racconto di John Grisham “The Midnight Sky” basato sull’acclamato romanzo “La distanza tra le stelle” di Lily Brooks-Dalton vede Clooney regista e anche interprete nei panni di Augustine (George Clooney), uno scienziato solitario nell’Artide che cerca di impedire a Sully (Felicity Jones) e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, dove ... Leggi su cineblog (Di martedì 27 ottobre 2020)ha reso disponibile un primodell’ultimo progetto cinematografico di, il dramma post-apocalittico TheSky in arrivo suin esclusiva a partire dal 23 dicembre. Calico Joe:dirigerà un adattamento del racconto di John Grisham “TheSky” basato sull’acclamato romanzo “La distanza tra le stelle” di Lily Brooks-Dalton vederegista e anche interprete nei panni di Augustine (), uno scienziato solitario nell’Artide che cerca di impedire a Sully (Felicity Jones) e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, dove ...

NetflixIT : I destini di uno scienziato solitario e di un gruppo di astronauti si intrecciano dopo una misteriosa catastrofe gl… - LauraPausini : Settimana importante per noi ?? A mezzanotte vi darò i link per pre-salvare #IoSì (Seen). Semana importante para no… - SkyTG24 : The Midnight Sky, annunciata la data di uscita del film con George Clooney - repubblica : RT @RepubblicaTv: 'The midnight sky' la catastrofe globale nel film di George Clooney - trailer: In uno scenario postapocalittico Augustine… - RepubblicaTv : 'The midnight sky' la catastrofe globale nel film di George Clooney - trailer: In uno scenario postapocalittico Aug… -