The Midnight Sky: il teaser trailer del film Netflix con George Clooney (Di martedì 27 ottobre 2020) In attesa del trailer, che dovrebbe arrivare in giornata, ecco il primo drammatico teaser del film Netflix The Midnight Sky, diretto e interpretato da George Clooney. Netflix ha diffuso un breve teaser di The Midnight Sky che anticipa l'arrivo del trailer del film diretto e interpretato da George Clooney, previsto per oggi. Nel teaser udiamo una delle risperate comunicazioni radio di Augustine (Clooney) prima di vederlo vagare sulla superifcie ghiacciata dell'Artico. The Midnight Sky vede nel cast anche Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo, Tiffany Boone e Demián Bichir. La sceneggiatura ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020) In attesa del, che dovrebbe arrivare in giornata, ecco il primo drammaticodelTheSky, diretto e interpretato daha diffuso un brevedi TheSky che anticipa l'arrivo deldeldiretto e interpretato da, previsto per oggi. Neludiamo una delle risperate comunicazioni radio di Augustine () prima di vederlo vagare sulla superifcie ghiacciata dell'Artico. TheSky vede nel cast anche Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo, Tiffany Boone e Demián Bichir. La sceneggiatura ...

LauraPausini : Settimana importante per noi ?? A mezzanotte vi darò i link per pre-salvare #IoSì (Seen). Semana importante para no… - parlocomesalto : Mentre vado a fare la doccia vi lascio una domanda: Qual è la vostra top 3 dei vostri film preferiti? La mia: -mid… - apple_onthehill : Sono combattuta??????? The queen of nothing l’ho adorato, ma poi c’è midnight sun il libro che aspettavo da una decad… - comingsoonit : Buongiorno! Ecco le prime immagini video del nuovo film di e con George Clooney per accompagnare il vostro caffè.… - Think_movies : “The Midnight Sky”: un breve Teaser anticipa il Trailer Ufficiale in arrivo domani dello sci – fi di e con George C… -