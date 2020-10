«The Covid dilemma»: la campagna della regione Lombardia che scarica la responsabilità dei contagi sui cittadini (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«Indossare la mascherina o indossare il respiratore?». «Fermare il virus o fermare il sistema sanitario?». «Evitare i luoghi affollati o affollare le terapie intensive?». «Lavarsi spesso le mani o lavarsene le mani?». «Essere negativi o essere negazionisti?». Sono queste le cinque domande che pone ai cittadini la regione Lombardia, alle prese con la seconda ondata di Coronavirus, nella sua nuova campagna di comunicazione, The Covid dilemma. Una campagna di “sensibilizzazione” che – a detta della giunta regionale – «si pone come obiettivo principale la corretta diffusione di informazioni utili ai ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«Indossare la mascherina o indossare il respiratore?». «Fermare il virus o fermare il sistema sanitario?». «Evitare i luoghi affollati o affollare le terapie intensive?». «Lavarsi spesso le mani o lavarsene le mani?». «Essere negativi o essere negazionisti?». Sono queste le cinque domande che pone aila, alle prese con la seconda ondata di Coronavirus, nella sua nuovadi comunicazione, The. Unadi “sensibilizzazione” che – a dettagiunta regionale – «si pone come obiettivo principale la corretta diffusione di informazioni utili ai ...

Mentre i contagi in Italia continuano ad aumentare – oggi sono 21994 i nuovi casi – il tracciamento delle catene di contagio è andato in tilt. Le regioni chiedono al ministero della Salute di ridurre ...

