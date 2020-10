The Batman: pubblicate alcune nuove foto e video dal set (Di martedì 27 ottobre 2020) Buone nuove arrivano da Gotham City: le riprese di The Batman procedono a gonfie vele, e lo testimoniano nuove sensazionali foto e video dal set Il film di Matt Reeves, con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, è stato al centro di numerose chiacchiere di corridoio, soprattutto a causa delle innumerevoli sfortune a cui è andato incontro: dal lockdown, alla positività del suo protagonista. Nonostante questo, le riprese marciano indisturbate da fine settembre, dedicando ai fan più agguerriti delle nuove importanti immagini dal set: un inseguimento in moto tra le strade di Gotham City. The Batman: foto dell’inseguimento in moto sul set Sono decisamente molte le novità del film: non solo le ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 ottobre 2020) Buonearrivano da Gotham City: le riprese di Theprocedono a gonfie vele, e lo testimonianosensazionalidal set Il film di Matt Reeves, con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, è stato al centro di numerose chiacchiere di corridoio, soprattutto a causa delle innumerevoli sfortune a cui è andato incontro: dal lockdown, alla positività del suo protagonista. Nonostante questo, le riprese marciano indisturbate da fine settembre, dedicando ai fan più agguerriti delleimportanti immagini dal set: un inseguimento in moto tra le strade di Gotham City. Thedell’inseguimento in moto sul set Sono decisamente molte le novità del film: non solo le ...

Justice League: Joe Manganiello di nuovo nei panni di Deathstroke

Avrebbe dovuto far parte anche del cast di “The Batman” di Matt Reeves, quando il personaggio di Batman era ancora affidato a Ben Affleck, poi passato a Robert Pattinson. Nel 2017 Joss Whedon è ...

