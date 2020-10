Tg Politico Parlamentare | edizione del 27 ottobre 2020

Leggi su dire

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Marciare uniti per sconfiggere il virus”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte incontra le categorie interessate dal dpcm 24 ottobre e le mette al corrente delle misure che il consiglio dei ministri adottera’ “in tempi record” al fine di limitare l’impatto sull’economia. Scelte come le chiusure di cinema e teatri, sono state sofferte ma necessarie: troppo alta la curva del contagio, dice Conte. Torna a chiedere una modifica del dpcm, invece, Matteo Renzi. “Non siamo yes men”, dice Renzi all’indirizzo del segretario Pd Nicola Zingaretti, che lo aveva invitato a non tenere il piede in due staffe, quella del governo e quella dell’opposizione all’esecutivo. In serata il premier riunisce i capigruppo di maggioranza. “Non sara’ una riunione proforma”, avvertono i renziani.AIUTI ALLE IMPRESE, SOLDI DAL 15 NOVEMBRE