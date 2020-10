Tg Ambiente, edizione del 27 ottobre 2020 (Di martedì 27 ottobre 2020) L’incremento delle temperature e del livello degli oceani, insieme ai cambiamenti nei modelli delle precipitazioni e all’aumento dei fenomeni estremi, che hanno già provocato alluvioni e siccità, pongono gravi minacce alla salute e alla sicurezza alimentare della popolazione dell’Africa. È il quadro che emerge dal rapporto 2019 sullo ‘Stato del clima in Africa’, uno studio firmato da diverse agenzie con il coordinamento dell’Organizzazione meteorologica mondiale. In vaste aree del continente le temperature medie entro il 2080 aumenteranno di 2 gradi rispetto al periodo pre-industriale, in uno scenario non estremo. L’aumento del livello degli oceani che bagnano l’Africa si stima fino a 5 millimetri l’anno e in alcuni casi anche superiore, quindi un millimetro più dell’aumento previsto nel resto del mondo. Tra le conseguenze dei mutamenti, il Prodotto interno lordo nelle cinque sottoregioni africane subirebbe una diminuzione significativa.– RECUPERO ECOBALLE IN GOLFO DI FOLLONICA Leggi su dire (Di martedì 27 ottobre 2020) L’incremento delle temperature e del livello degli oceani, insieme ai cambiamenti nei modelli delle precipitazioni e all’aumento dei fenomeni estremi, che hanno già provocato alluvioni e siccità, pongono gravi minacce alla salute e alla sicurezza alimentare della popolazione dell’Africa. È il quadro che emerge dal rapporto 2019 sullo ‘Stato del clima in Africa’, uno studio firmato da diverse agenzie con il coordinamento dell’Organizzazione meteorologica mondiale. In vaste aree del continente le temperature medie entro il 2080 aumenteranno di 2 gradi rispetto al periodo pre-industriale, in uno scenario non estremo. L’aumento del livello degli oceani che bagnano l’Africa si stima fino a 5 millimetri l’anno e in alcuni casi anche superiore, quindi un millimetro più dell’aumento previsto nel resto del mondo. Tra le conseguenze dei mutamenti, il Prodotto interno lordo nelle cinque sottoregioni africane subirebbe una diminuzione significativa.– RECUPERO ECOBALLE IN GOLFO DI FOLLONICA

Il nuovo Festivaldeigiovani, che recupera a novembre l’edizione non svoltasi ad aprile 2020 ... la salvaguardia dell’ambiente e la nutrizione. Tra i grandi temi la Circular Economy con il seminario ...

Nikon Photo Contest, al via la nuova edizione

Il Nikon Photo Contest 2020-21 giunge alla 38ma edizione e conferma la doppia anima foto e video, mantenendo – come nella scorsa edizione – oltre al concorso fotografico anche una competition di corto ...

Il nuovo Festivaldeigiovani, che recupera a novembre l'edizione non svoltasi ad aprile 2020 ... la salvaguardia dell'ambiente e la nutrizione. Tra i grandi temi la Circular Economy con il seminario ...