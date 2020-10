“Terribile | volgare…” Federica Panicucci scioccata da quello che ha visto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 ottobre 2020) Nella penultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’ di venerdì 23 ottobre, hanno fatto discutere tantissimo le brutte parole utilizzate da Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello. Questa la battutaccia del calciatore: “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice basta che mi fai male”. Ma mentre Signorini non coglie e la Mello fa finta di niente dicendo: “Preferisco non commentare”. Al termine dell’incontro Stefania Orlando si avvicina Dayane: “Non è carinoche ti ha detto”. E lei, da grande signora: “Sinceramente non me ne frega, può fare solo battute del genere, altrimenti non ha altro di cui parlare”. Ovviamente sui social questa affermazione non è passata inosservata e si è scatenata una pioggia di critiche per Mario. Tanto che alla fine della puntata Signorini, ...