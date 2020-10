Terremoto Toscana | scossa avvertita dalla popolazione a Siena LIVE

toscanamedianew : Terremoto Covid, 90.000 posti a rischio in Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Toscana

MeteoWeb

Ha spiegato il presidente di Ires Toscana Gianfranco Francese: “Il Covid ha agito sull’economia toscana come un terremoto in grado di approfondire a dismisura le faglie di criticità già esistenti con ...Senza il blocco dei licenziamenti in Toscana a rischio fino a 90 mila posti, mentre un nuovo lockdown costerebbe 2,4 punti di Pil. Focus sull'economia regionale, allarme di Ires e Cgil ...