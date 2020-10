Terra | il fascino dell' ambiente

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 ottobre 2020) L’ha conquistato un posto in prima fila. Era inevitabile per il moltiplicarsi di disastri, a cominciare da Covid-19. La pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo è collegata a un errore ecologico: l’arretramentoe foreste pluviali e l’avanzata degli allevamenti intensivi. Un mix che può permettere a virus dormienti da secoli in aree remote di propagarsi a velocità finora mai sperimentata.Ma era inevitabile anche perché la crescita del rischio ambientale ha moltiplicato gli anticorpi: la richiesta di cambiamento si allarga. I millennials e la “generazione Greta” si sono presi le piazze del mondo per rivendicare il loro diritto al futuro. Gli scienziati da anni lanciano appelli chiedendo la rapida chiusura del rubinetto dei gas serra. Le imprese innovative si sono allineate al ...