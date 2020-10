Tensione in Italia: violente rivolte a Milano, Torino e Napoli (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo la recente manifestazione a Napoli, la Tensione in Italia si fa sempre più sentire. Una Tensione che porta inevitabilmente ad altre rivolte contro il nuovo DPCM e le regole in esso contenute. Questo specificatamente in grandi città come Milano, Torino e Napoli appunto, ma non solo. FUMOGENI E MOLOTOV A Milano E PETARDI A … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo la recente manifestazione a, lainsi fa sempre più sentire. Unache porta inevitabilmente ad altrecontro il nuovo DPCM e le regole in esso contenute. Questo specificatamente in grandi città comeappunto, ma non solo. FUMOGENI E MOLOTOV AE PETARDI A … L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Tensione Italia Torino, Milano, Napoli: monta la tensione contro il Dpcm Il Sole 24 ORE Covid: Fedriga, preoccupato per tenuta sociale Paese

"Sto vedendo una tensione enorme - ha proseguito Fedriga - e tutte le istituzioni condannano chi inserisce all'interno di manifestazioni pacifiche arrecando danni enormi, ed è pacifico che certi ...

Covid: sale l’allerta al Viminale per le proteste a seguito del DPCM

La notizia degli scontri avvenuti ieri a Milano e Torino lascia naturalmente poco spazio al pensiero di trovarci in un clima distensivo e/o pacifico. Dal Viminale vi è l’imperativo di mantenere ...

