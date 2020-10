Tennis: il Challenger di Parma 2 ci sarà e senza pubblico. Presente Lorenzo Musetti (Di martedì 27 ottobre 2020) La prossima settimana andrà in scena il secondo Challenger di Parma della stagione. Si replica dunque nella città emiliana dopo il torneo su terra rossa di qualche settimana fa, che aveva visto la vittoria dell’americano Frances Tiafoe. Questa volta, come riporta UbiTennis, però, si giocherà sul cemento indoor presso il Palasport Bruno Raschi dal 2 all’8 novembre. Purtroppo il nuovo DPCM non permetterà agli organizzatori del torneo di avere il pubblico. Sarà tutto a porte chiuse e c’è grande rammarico per i rappresentanti del MEF Tennis Events, che erano stati i primi ad organizzare tornei con la presenza dei tifosi. A livello di campo la startlist attuale vede la presenza di quattro italiani. Tra questi ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) La prossima settimana andrà in scena il secondodidella stagione. Si replica dunque nella città emiliana dopo il torneo su terra rossa di qualche settimana fa, che aveva visto la vittoria dell’americano Frances Tiafoe. Questa volta, come riporta Ubi, però, si giocherà sul cemento indoor presso il Palasport Bruno Raschi dal 2 all’8 novembre. Purtroppo il nuovo DPCM non permetterà agli organizzatori del torneo di avere il. Sarà tutto a porte chiuse e c’è grande rammarico per i rappresentanti del MEFEvents, che erano stati i primi ad organizzare tornei con la predei tifosi. A livello di campo la startlist attuale vede la predi quattro italiani. Tra questi ...

