Tennis, ATP Vienna 2020: Lorenzo Sonego elimina Dusan Lajovic e va agli ottavi (Di martedì 27 ottobre 2020) A Vienna, in Austria, per quanto riguarda il torneo ATP 500 di Tennis 2020, oggi, martedì ottobre, sul cemento indoor austriaco sono stati disputati altri incontri del primo turno del tabellone principale di singolare maschile, tra i quali quello che ha visto Lorenzo Sonego superare il serbo Dusan Lajovic per 6-4 6-3 in un’ora e 21 minuti di gioco. Per l’azzurro giovedì agli ottavi il polacco Hubert Hurkacz. Nel primo set è l’azzurro a soffrire maggiormente al servizio, trovandosi costretto ad annullare due palle break sia nel terzo che nel nono game. Lajovic però non concretizza e quando va a servire per rimanere nel set sul 4-5, dal 30-15 perde i successivi tre punti ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) A, in Austria, per quanto riguarda il torneo ATP 500 di, oggi, martedì ottobre, sul cemento indoor austriaco sono stati disputati altri incontri del primo turno del tabellone principale di singolare maschile, tra i quali quello che ha vistosuperare il serboper 6-4 6-3 in un’ora e 21 minuti di gioco. Per l’azzurro giovedìil polacco Hubert Hurkacz. Nel primo set è l’azzurro a soffrire maggiormente al servizio, trovandosi costretto ad annullare due palle break sia nel terzo che nel nono game.però non concretizza e quando va a servire per rimanere nel set sul 4-5, dal 30-15 perde i successivi tre punti ...

elisaasciotii : RT @federtennis: Lorenzo #Sonego accede al 2° turno dell'#ATP di Vienna battendo Lajovic per la seconda volta quest'anno! ?? #stayFIT #tenn… - sportface2016 : #ATPVienna - #Sonego batte #Lajovic al primo turno - apicella57 : RT @federtennis: Lorenzo #Sonego accede al 2° turno dell'#ATP di Vienna battendo Lajovic per la seconda volta quest'anno! ?? #stayFIT #tenn… - Corleone9375 : RT @federtennis: Lorenzo #Sonego accede al 2° turno dell'#ATP di Vienna battendo Lajovic per la seconda volta quest'anno! ?? #stayFIT #tenn… - federtennis : Lorenzo #Sonego accede al 2° turno dell'#ATP di Vienna battendo Lajovic per la seconda volta quest'anno! ??… -