Tempesta d’Amore | anticipazioni del 27 ottobre | Michael tenta di riconquistare Natascha

Leggi su solodonna

(Di martedì 27 ottobre 2020)della puntata del 27did’Amore: il piano di Lucy e Bela fallisce,si gioca la carta dei ricordid’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. La trama della puntata di oggi: Franzi insiste con Steffen perché vuole convincerlo ad entrare in affari con lei. Il piano di Bela e Lucy di organizzare uno spettacolo con il pony non porta iArticolo completo:d’Amore,del 27didal blog SoloDonna