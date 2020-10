Televisione in lutto | l’attore delle serie tv sconfitto dal coronavirus | “Ci mancherà molto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 ottobre 2020) L’attore britannico Johnny Leeze, star dellainglese, è morto ieri all’età di 78 anni per le complicazioni legate al Covid, come riferisce la Bbc citando la famiglia. L’attore è stato un noto interprete di alcune tra le più popolaridel piccolo schermo del Regno Unito, come Emmerdale e soprattutto Coronation Street. In Coronatrion Street Johnny Leeze vestiva i panni del lattaio Harry Clayton che acquistò l’appartamento al numero 11 di Coronation Street nel 1985. L’attore ha recitato in un centinaia di episodi, tra cui quelli dei telefilm Creature grandi e piccole, Stay Lucky, The League of Gentlemen, Doctors, Life on Mars, Last of the Summer Wine, Valle di Luna e Cracker.Il fratello Phil ha annunciato la morte dell’attore dalla sua pagina Facebook. ...