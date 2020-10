Tamponi di controllo tutti negativi | l’Empoli partito per Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’era apprensione in casa Empoli dopo i tre casi positivi emersi nel gruppo squadra. Idial quale sono stati sottoposti i tesserati toscani hanno invece fornitoesito negativo. La formazione di Alessio Dionisi è dunque partita regolarmente per, dove domani affronterà in campo la formazione di Pippo Inzaghi nel terzo turno di Coppa Italia. A darne comunicazione è stata la stessa società: “Empoli FC rende noto che idieffettuati questa mattina sul gruppo squadra hanno datoesito negativo. La squadra è partita per, dove domani giocherà la sfida di Coppa Italia valida ...