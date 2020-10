Tamponi da medici famiglia: verso accordo, 30 milioni di euro in arrivo (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - verso l'accordo 'd'emergenza' per i Tamponi rapidi per il Covid, oltre che per la diagnostica di base, negli studi dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta. Ieri c'è stato un confronto 'interlocutorio' dei rappresentati della categoria con il Comitato di settore delle Regioni, mentre oggi i sindacati si confrontano con la Sisac, l'Ente delegato per la parte pubblica per la contrattazione, e si potrebbe arrivare presto alla chiusura. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, anche i soldi ci sono: il ministero della Salute dovrebbe stanziare 30 milioni di euro fino al 31 dicembre, nel prossimo decreto Ristoro. Anche se i fondi non sono tantissimi considerato che, dividendo la cifra per 50mila medici di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) -l''d'emergenza' per irapidi per il Covid, oltre che per la diagnostica di base, negli studi deidie dei pediatri di libera scelta. Ieri c'è stato un confronto 'interlocutorio' dei rappresentati della categoria con il Comitato di settore delle Regioni, mentre oggi i sindacati si confrontano con la Sisac, l'Ente delegato per la parte pubblica per la contrattazione, e si potrebbe arrivare presto alla chiusura. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, anche i soldi ci sono: il ministero della Salute dovrebbe stanziare 30difino al 31 dicembre, nel prossimo decreto Ristoro. Anche se i fondi non sono tantissimi considerato che, dividendo la cifra per 50miladi ...

