Tamponamento sulla Statale Telesina, nessun ferito (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorrecuso (BN) – Incidente stamane sulla SS 372 Telesina, al kilometro 53, nel territorio del comune di Torrecuso. Si è trattato di un Tamponamento che ha visto coinvolti un camion, un furgone (Iveco Daily) e un’auto. Non ci sarebbero feriti e, al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno determinato l’impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della stradale che stanno riscostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorrecuso (BN) – Incidente stamaneSS 372, al kilometro 53, nel territorio del comune di Torrecuso. Si è trattato di unche ha visto coinvolti un camion, un furgone (Iveco Daily) e un’auto. Non ci sarebbero feriti e, al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno determinato l’impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della stradale che stanno riscostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

tilonews : #Lecco | Dolore per Sebastiano Randone, 29enne di #Merate, morto venerdì in un tragico #incidente sulla… - Rog_2 : RT @AleSalvi12: Urto sulla fiancata della Via Lattea | MEDIA INAF - AleSalvi12 : Urto sulla fiancata della Via Lattea | MEDIA INAF - radioscienza : New post: Urto sulla fiancata della Via Lattea - Erosartman : Urto sulla fiancata della Via Lattea | MEDIA INAF -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponamento sulla TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE MISTERBIANCO 95047 Tamponamento a catena a Monterado: coinvolte tre auto

Due incidenti nello stesso tratto di strada a distanza di poche ore. È successo nel pomeriggio del 26 ottobre lungo la strada Pergolese, località Ponterio di Monterado. Nel primo sinistro, un tamponam ...

Si tamponano in galleria sulla Statale 87, tanta paura per due conducenti

Un tamponamento fra due auto è avvenuto sulla Statale 87 all'interno della galleria in prossimità del bivio di Busso, a pochi chilometri da Campobasso. Per fortuna non si è reso necessario ...

Due incidenti nello stesso tratto di strada a distanza di poche ore. È successo nel pomeriggio del 26 ottobre lungo la strada Pergolese, località Ponterio di Monterado. Nel primo sinistro, un tamponam ...Un tamponamento fra due auto è avvenuto sulla Statale 87 all'interno della galleria in prossimità del bivio di Busso, a pochi chilometri da Campobasso. Per fortuna non si è reso necessario ...