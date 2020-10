Taekwondo | Alessia Korotkova ha ottenuto la cittadinanza italiana | può vestire i colori azzurri alle Olimpiadi

(Di martedì 27 ottobre 2020) REGGIO EMILIA - "Finalmente cittadina" . Esulta così Olesya - ma per tutti, 22enne di origine russa, nata a Krasnojarsk, nella Siberia centrale,, ma residente in Italia ...

REGGIO EMILIA, 27 OTT - "Finalmente cittadina italiana". Esulta così Olesya - ma per tutti Alessia - Korotkova, 22enne di origine russa (nata a Krasnojarsk, nella Siberia centrale), ma residente in It ...ha finalmente ottenuto la cittadinanza REGGIO EMILIA - Esulta Olesya - ma per tutti Alessia - Korotkova, 22enne di origine russa (nata a Krasnojarsk, nella Siberia centrale), ma residente in Italia da ...