Suzette Brissett | «La danza è libertà»

(Di martedì 27 ottobre 2020) «Se non mi fossi avvicinata alla danza, sinceramente non so cos’altro avrei fatto nella vita». Suzette Brissett, nata e cresciuta a Londra, è oggi una delle coreografe e ballerine più riconosciute a livello internazionale. È cresciuta guardando video musicali, per poi ritrovarsi a comporli, lavorando con i gli artisti più importanti (da Rita Ora a Seal Paul, da Dua Lipa a Mick Jagger). Libera e sicura dei suoi passi. Tanto che Canada Goose l’ha scelta per la seconda stagione della campagna Live In The Open, che si concentra sulla resilienza e sulla perseveranza, ispirazione anche per le nuove generazioni. In un racconto d’autore firmato dalla regista Lisette Donkersloot, l’artista britannica mette in luce la sua personalità e la sua passione: la danza, il modo migliore per aprirsi al mondo. «Essere se stessi, credere in se stessi e amare se stessi è ciò che di più importante possiamo fare», racconta Suzette in una videochiamata tra una Londra e una Milano, entrambe in semi lockdown. «Sto già facendo il conto alla rovescia per il 2021», scherza. E non si può darle torto.