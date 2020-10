Superbonus 110%, due nuove soluzioni da Banca Generali (Di martedì 27 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali amplia l'offerta di servizi di consulenza sulla componente non finanziaria del patrimonio, aiutando i proprietari di immobili ad intercettare le opportunità del Superbonus 110%. La clientela ha accesso a due nuove soluzioni personalizzabili pensate per consentire l'esecuzione di opere di ristrutturazione ed efficientamento energetico, cogliendo i benefici fiscali stabiliti dal Dl Rilancio.La prima soluzione è pensata per i titolari di immobili che hanno già individuato progettisti e imprese di fiducia per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del proprio immobile e vogliono usufruire dei benefici del Superbonus 110%. Attraverso questa proposta – denominata “Soluzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) –amplia l'offerta di servizi di consulenza sulla componente non finanziaria del patrimonio, aiutando i proprietari di immobili ad intercettare le opportunità del. La clientela ha accesso a duepersonalizzabili pensate per consentire l'esecuzione di opere di ristrutturazione ed efficientamento energetico, cogliendo i benefici fiscali stabiliti dal Dl Rilancio.La prima soluzione è pensata per i titolari di immobili che hanno già individuato progettisti e imprese di fiducia per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del proprio immobile e vogliono usufruire dei benefici del. Attraverso questa proposta – denominata “Soluzione ...

L’offerta per la cessione del credito dell’ecobonus 110 per cento di Bnl

Continuano le iniziative delle banche che propongono offerte per la cessione del credito derivante dall’ecobonus 110 per cento. Vediamo cosa prevede l’offerta ad hoc per il superbonus 110 di Bnl. La ...

