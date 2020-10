Superbonus 110%, come ottenerlo: l’Anea lancia un corso online (Di martedì 27 ottobre 2020) Per ottenere il Superbonus statale del 110% sui lavori di ristrutturazione ed efficientamento degli edifici bisogna realizzare almeno 50 step, dal sopralluogo alla cessione del credito, coinvolgere circa 10 professionisti tra progettisti, certificatori, commercialisti, assicuratori, imprese di edilizia, banche e ottenere più di 10 certificazioni. Un percorso lungo e difficile quello per arrivare al superfinanziamento pubblico a cui tutti ambiscono in Italia e che è partito ufficialmente dal 15 ottobre quando l’Agenzia delle Entrate ha completato le procedure necessarie, pubblicando il modello per la comunicazione dell’opzione e le relative istruzioni. Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) ha già da alcuni mesi cominciato a lavorare sul dossier e ha già lanciato ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 ottobre 2020) Per ottenere ilstatale delsui lavori di ristrutturazione ed efficientamento degli edifici bisogna realizzare almeno 50 step, dal sopralluogo alla cessione del credito, coinvolgere circa 10 professionisti tra progettisti, certificatori, commercialisti, assicuratori, imprese di edilizia, banche e ottenere più di 10 certificazioni. Un perlungo e difficile quello per arrivare al superfinanziamento pubblico a cui tutti ambiscono in Italia e che è partito ufficialmente dal 15 ottobre quando l’Agenzia delle Entrate ha completato le procedure necessarie, pubblicando il modello per la comunicazione dell’opzione e le relative istruzioni. Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) ha già da alcuni mesi cominciato a lavorare sul dossier e ha giàto ...

Deve essere redatta da un tecnico abilitato munito di polizza assicurativa espressamente stipulata per il SuperEcobonus 110%. Per completare un’asseverazione occorre caricare sul sito Enea i file pdf ...

Superbonus 110%, due nuove soluzioni da Banca Generali

MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali amplia l’offerta di servizi di consulenza sulla componente non finanziaria del patrimonio, aiutando i proprietari di immobili ad intercettare le opportunità del ...

