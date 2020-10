Storie Italiane, il mondo dello spettacolo in ginocchio: “Dicono che non siamo indispensabili” (Di martedì 27 ottobre 2020) Ospiti di Storie Italiane come sempre tanti amici del mondo dello spettacolo, tutti desiderosi di chiedere aiuto per chi lavora dietro le quinte, le maestranze. Anche Fiordaliso non lavora da un anno, è in collegamento dalla casa del suo papà, anche lei ha avuto una grande perdita a causa del Covid. “Dicono che noi non siamo indispensabili ma ognuno di noi tecnici e tutti hanno una famiglia, tutti quelli che hanno un lavoro sono indispensabili per le proprie famiglie. I teatri sono riusciti ad aprire con tutte le grandi restrizioni e c’è stato solo un contagiato ma perché hanno dovuto chiudere!” è la richiesta di aiuto di Fiordaliso ma ognuno a Storie Italiane ha qualcosa da dire, il tema purtroppo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 ottobre 2020) Ospiti dicome sempre tanti amici del, tutti desiderosi di chiedere aiuto per chi lavora dietro le quinte, le maestranze. Anche Fiordaliso non lavora da un anno, è in collegamento dalla casa del suo papà, anche lei ha avuto una grande perdita a causa del Covid. “Dicono che noi nonindispensabili ma ognuno di noi tecnici e tutti hanno una famiglia, tutti quelli che hanno un lavoro sono indispensabili per le proprie famiglie. I teatri sono riusciti ad aprire con tutte le grandi restrizioni e c’è stato solo un contagiato ma perché hanno dovuto chiudere!” è la richiesta di aiuto di Fiordaliso ma ognuno aha qualcosa da dire, il tema purtroppo ...

