Stefano De Martino in love | foto su “Chi” con Mariacarla Boscono

Come Belen che ha ritrovato l'amore tra le braccia di Antonino anche Stefano sembra aver finalmente messo da parte la storia con la modella argentina. Il ballerino è stato beccato da Chi con la sua nuova fiamma: Mariacarla Boscono! Le voci sulle sue relazioni dopo la fine della storia con Belen sono state moltissime. Nei mesi, infatti, Stefano De Martino è stato accostato a moltissime ragazze: da Mariana Rodriguez

DRepubblicait : Mariacarla Boscono con Stefano De Martino: è amore? [aggiornamento delle 15:18] - 8antonio8989 : STEFANO DE MARTINO CON MARIACARLA BOSCONO NON HO CAPITO IL GIOCO SCUSATE INTERROMPETE - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Il settimanale 'Chi' ha sorpreso Stefano De Martino in compagnia della nuova fiamma, una top model italiana ex fidanzata de… - Italia_Notizie : Stefano De Martino beccato con la nuova fiamma (l'ex di Ghali) - blogtivvu : Stefano De Martino fidanzato con la ex di Ghali? Il gossip e l’avvistamento -