Stangata per Paratici dopo Juve-Verona: la decisione del giudice sportivo (Di martedì 27 ottobre 2020) Cristina Martelli Nuova multa, la seconda consecutiva, per il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici. Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandea ha usato la mano pesante nei confronti del dirigente bianconero, che ha ricevuto una sanzione di 15mila euro, unita a una diffida, per un episodio accaduto al termine del primo tempo della partita di domenica … Impronta Unika.

