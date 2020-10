Stadio Flaminio, la rivelazione della Raggi: "Ricevute richieste dai tifosi della Lazio" (Di martedì 27 ottobre 2020) Virginia Raggi ha parlato dello Stadio Flaminio e delle possibilità che possa passare in mano alla Lazio. Leggi su 90min (Di martedì 27 ottobre 2020) Virginiaha parlato delloe delle possibilità che possa passare in mano alla

CarloCalenda : “La sfida vinta” per la Raggi è aver presentato uno studio sullo stadio Flaminio. Non ci sono fondi o un piano di l… - CarloCalenda : Oggi alla Raggi sugli stadi va tutto per traverso. Prima il bluff sul Flaminio ora quello sullo stadio della Roma.… - tizianapiscope1 : RT @il_cappellini: In agenzia c'è la sindaca Raggi esultante: 'Stadio Flaminio, sfida vinta, ci prendevano per pazzi'. Uno pensa: finalment… - Giovann83348006 : La Raggi faccia silenzio ma quale stadio della ROMA, ha distrutto e depresso l'economia di ROMA, olimpiadi NO, Fl… - SimoneSSL83 : RT @AlessandroCochi: Che #Comune di #Roma e #Regione Lazio(in risposta) con i #lavoratori di #palestre,#piscine e #impianti sportivi in #pi… -