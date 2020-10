Spezia, Italiano non si distrae: «Prima della Juventus c’è il Cittadella» (Di martedì 27 ottobre 2020) Vietato distrarsi: il monito di Vincenzo Italiano alla vigilia del match del terzo turno di Coppa Italia contro il Cittadella Prima il Cittadella, poi la Juventus. L’impegno ‘storico’ di domenica contro i campioni d’Italia in campionato non deve distrarre i liguri come avverte Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida di Coppa Italia: «Da giovedì prepareremo la gara contro la più forte d’Italia. Sarà un test molto molto difficile, lo sappiamo. Per fare punti servirà una prestazione di altissimo livello dal primo all’ultimo minuto. Prima però pensiamo al Cittadella». Italiano prosegue «I ragazzi stanno bene, in questo momento li ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Vietato distrarsi: il monito di Vincenzoalla vigilia del match del terzo turno di Coppa Italia contro il Cittail Citta, poi la. L’impegno ‘storico’ di domenica contro i campioni d’Italia in campionato non deve distrarre i liguri come avverte Vincenzoalla vigiliasfida di Coppa Italia: «Da giovedì prepareremo la gara contro la più forte d’Italia. Sarà un test molto molto difficile, lo sappiamo. Per fare punti servirà una prestazione di altissimo livello dal primo all’ultimo minuto.però pensiamo al Citta».prosegue «I ragazzi stanno bene, in questo momento li ...

