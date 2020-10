Spagna, il governo chiede ai ricchi per dare agli altri. Presentata la legge di bilancio di sinistra di un governo di sinistra (Di martedì 27 ottobre 2020) La Spagna aumenterà le tasse sui redditi più elevati e sulle aziende che utilizzano schemi dei elusione fiscale particolarmente aggressivi. Madrid prova a percorrere anche questa strada per far fronte alle enormi spese causate alla pandemia. L’emergenza sanitaria, in tutto il mondo, sta esacerbando le diseguaglianze e ampliando le distanze tra ricchi e ricchissimi ed il resto della popolazione. Il governo spagnolo prevede quindi di aumentare del 2% la tassazione sui redditi da lavoro superiori ai 300 mila euro l’anno e di alzare del 3% il prelievo sui redditi da capitale che superano i 200 mila euro. Quest’ultimo provvedimento riguarda un numero molto ridotto di contribuenti, spiegano i media spagnoli, ma ha un alto valore simbolico e politico. Viene poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Laaumenterà le tasse sui redditi più elevati e sulle aziende che utilizzano schemi dei elusione fiscale particolarmente aggressivi. Madrid prova a percorrere anche questa strada per far fronte alle enormi spese causate alla pandemia. L’emergenza sanitaria, in tutto il mondo, sta esacerbando le diseguanze e ampliando le distanze trassimi ed il resto della popolazione. Ilspagnolo prevede quindi di aumentare del 2% la tassazione sui redditi da lavoro superiori ai 300 mila euro l’anno e di alzare del 3% il prelievo sui redditi da capitale che superano i 200 mila euro. Quest’ultimo provvedimento riguarda un numero molto ridotto di contribuenti, spiegano i media spagnoli, ma ha un alto valore simbolico e politico. Viene poi ...

