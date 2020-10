Spadafora: “Indennità per lavoratori sportivi sarà 800 euro” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Io sono il primo che non avrebbe mai voluto che arrivasse il giorno della decisione di bloccare le palestre, le piscine e tantissime altre attività del nostro Paese”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, nel corso di una diretta facebook per aggiornare sulle misure adottate oggi. “Abbiamo approvato poco fa un decreto che sarà immediatamente esecutivo – ha proseguito Spadafora – L’indennità per questo mese fino al 24 novembre per tutti i lavoratori sportivi sarà di 800 euro. Stavolta sarà davvero automatica, chiunque ha avuto indennità precedentemente riceverà automaticamente i soldi”. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) “Io sono il primo che non avrebbe mai voluto che arrivasse il giorno della decisione di bloccare le palestre, le piscine e tantissime altre attività del nostro Paese”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo, nel corso di una diretta facebook per aggiornare sulle misure adottate oggi. “Abbiamo approvato poco fa un decreto che sarà immediatamente esecutivo – ha proseguito– L’indennità per questo mese fino al 24 novembre per tutti isarà di 800 euro. Stavolta sarà davvero automatica, chiunque ha avuto indennità precedentemente riceverà automaticamente i soldi”.

